Lettre du jour – On récompense le bétonnage Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ALBOUY

Confignon, 14 janvier

On croit rêver: «Meyrin est récompensée pour son urbanisme.» Elle a en effet reçu pour l’année 2022 le «Prix Wakker», «la plus prestigieuse distinction helvétique en matière de développement urbanistique» (voir la «Tribune de Genève» du 14 janvier).

Abo Urbanisme gagnant Comment le prestigieux Prix Wakker 2022 a été attribué à Meyrin Meyrin, petit village campagnard jusqu’au début des années 60, qui est devenu alors d’un coup une cité-dortoir, juxtaposition de barres d’immeubles sans âme, afin d’y stocker un maximum d’habitants (actuellement 26’000)!

La Fondation Wakker récompensait à l’origine, et pendant une longue période, une localité pour avoir respecté et mis en valeur son patrimoine architectural… Voir par exemple le merveilleux bourg historique schaffhousois de Stein-am-Rhein ou celui de Dardagny, qui a «conservé intacte» l’image d’un village du XVIIIe siècle.

À présent donc, les décisions de la fondation n’ont plus rien à voir avec la préservation du patrimoine, mais obéissent à des impératifs politiques au service de la doctrine démographique suisse, dont Genève est un fer de lance, doctrine qui veut peupler le pays tant que faire se peut et en conséquence le bétonner à outrance; toute réalisation qui va dans ce sens doit alors être encouragée et récompensée, puisque ainsi elle «peut servir d’exemple à d’autres […] agglomérations»!

Nous vivons une époque qui ne se contente pas de détruire la beauté du monde, de faire disparaître les derniers espaces encore laissés à la nature, de mettre en péril la survie de l’humanité; il faut encore que des institutions formellement créées pour la protection de la qualité de la vie prennent position publiquement contre cette dernière!

Jurek Estreicher

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.