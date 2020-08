Pertes financières des hôpitaux – «Nous prévoyons des coûts supplémentaires liés au Covid» Les partenaires ont discuté lundi de la facture du Covid-19, qui pourrait atteindre 2,6 milliards. La faîtière des hôpitaux exige une solution avant une seconde vague. Caroline Zuercher

Un patient sous assistance respiratoire, en mars dernier aux Hôpitaux universitaires de Genève. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

Jusqu’à 2,6 milliards. Les hôpitaux et cliniques suisses estiment qu’ils vont perdre entre 1,7 et 2,6 milliards de francs jusqu’à la fin de l’année en raison du Covid-19. La facture est en en majorité due au fait que, durant cinq semaines, les interventions non urgentes ont été suspendues. Le reste est composé de surcoûts liés à la crise.