Résistance en Ukraine – «On prépare des verres de bienvenue à Poutine» Les Ukrainiens organisent la résistance contre l’envahisseur russe. Certains vont se battre, d’autres fabriquent des cocktails Molotov ou préparent des repas. Reportage à Dnipro. Maria R. Sahuquillo - Dnipro, El Pais (LENA)

Sur la place centrale de Dnipro, des habitants participent à la fabrication artisanale de cocktails Molotov pour combattre les troupes russes. Une scène qui se répète partout dans le pays. 27 février 2022. EPA/STANISLAV KOZLIUK

Semyon décharge des pneus et les empile devant un bâtiment administratif à Dnipro, quatrième ville d’Ukraine, sur les rives du Dniepr. L’immeuble est entouré de sacs de sable et l’entrée est presque bloquée par un piège antichar. Quelques mètres plus loin, sur la pelouse de la place des Héros, des dizaines de personnes remplissent des bouteilles en verre et coupent des mèches artisanales pour préparer des cocktails Molotov. Le long de la rivière, un restaurant prépare des macaronis au fromage pour les soldats ukrainiens et les milices citoyennes.