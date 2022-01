Point sanitaire genevois – «On pourrait se diriger vers une sortie de crise» Pour les autorités sanitaires, nous sommes dans une phase de transition. Des allègements sont prévus dans les écoles. Aurélie Toninato

Vendredi, les autorités sanitaires genevoises ont fait le point sur la situation épidémiologique, qualifiée de «situation en demi-teinte». Le nombre de cas positifs s’est certes stabilisé, mais à un très haut niveau, entre 2000 et 3000 cas par jour. La médecin cantonale, Aglaé Tardin, reste prudente: «On ne peut pas garantir qu’on est arrivé à un pic. L’incidence cesse de monter, mais on ne sait pas si c’est parce que le nombre de contaminations est identique d’un jour à l’autre ou parce qu’on ne détecte plus l’augmentation des cas à cause du système de dépistage saturé.»

Le nombre d’hospitalisations ne suit pas la pente du nombre de cas, «elle est plus linéaire et c’est bon signe, note la responsable. Cela signifie qu’on peut avoir une circulation du virus très intense sans impact trop important sur les hospitalisations, ce qui pourrait nous diriger vers une sortie de crise. Mais on a encore besoin de deux semaines pour vérifier cela.» Elle ajoute que «nous sommes dans une phase de transition, qui devrait nous mener ces prochains mois vers une normalisation.»

«Tolérer que les enfants s’infectent à l’école»

Une sortie de crise est déjà en réflexion dans les écoles. Le port du masque chez les enfants dès 8 ans a été étendu jusqu’aux vacances de février «parce que la circulation virale est actuellement très active, mais on envisage de le supprimer après les vacances de février. D’ici là, les parents inquiets auront pu faire vacciner leur enfant avec deux doses et nous aurons pu mesurer l’impact réel d’Omicron en termes d’infections sévères. Si cela confirme les nouvelles rassurantes que nous avons déjà, nous pourrons lever certaines mesures et tolérer que les élèves s’infectent dans les écoles. On ne s’attend pas à ce que le virus disparaisse, il va falloir vivre avec.»

Le plan d’allègement est en cours d’élaboration. Il comprend notamment la suppression du masque et du dépistage au sein des écoles; la fermeture et la mise en quarantaine de classes ont déjà été abandonnées. «On tolère donc déjà une certaine circulation du virus.» Pourquoi lever les précautions dans ces lieux, alors qu’on ne connaît pas encore la proportion de Covid long chez les enfants, et que des formes graves existent? «Le taux d’hospitalisation est extrêmement faible, les cas graves restent très rares dans cette tranche d’âge, répond Aglaé Tardin. On ne peut pas continuer à prendre des mesures strictes pendant des mois, les écoles paient un prix fort depuis deux ans alors que les enfants encourent un faible risque face à la maladie. Les enfants sont les premiers à devoir bénéficier des assouplissements.»

Omicron aux soins intensifs

Quelque 483 personnes sont hospitalisées avec un Covid. 80% des nouvelles admissions sont dues au variant Omicron. Celui-ci entraîne certes moins de formes sévères «mais il y a tout de même des cas Omicron aux soins intensifs et intermédiaires». Depuis début décembre, on dénombre 95 hospitalisations à cause de ce variant dont dix-neuf en soins de réanimation, cinq aux soins intensifs et quatorze aux soins intermédiaires.

Chez les 20 à 49 ans hospitalisés, il y a autant de vaccinés que de non-vaccinés, idem chez les 50 à 64 ans. Comment expliquer cette représentation des vaccinés? «Dès qu’il y a une grande part de vaccinés, statistiquement il est normal qu’on les retrouve en plus grand nombre parmi les hospitalisés, répond la médecin cantonale. De plus, on sait qu’Omicron échappe en partie au vaccin.» Et de rappeler qu’il y a 53 hospitalisations pour 100’000 vaccinés, contre 157 pour 100’000 non-vaccinés. Y a-t-il des patients hospitalisés ayant reçu le booster? «Il y a quelques cas, mais aucun aux soins intensifs.»

La médecin cantonale rappelle encore que les deux doses ne protègent plus qu’à 33% contre l’infection mais à 70% contre les formes sévères. «Le rappel fait monter ces pourcentages à 65-80% contre les hospitalisations et à 80-90% pour une admission aux soins intensifs.» Près de 73% de la population genevoise est vaccinée et 43% des personnes éligibles ont reçu le booster. «Il y a peu d’inscriptions pour février, regrette Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, et 9200 personnes en attente d’un rendez-vous actuellement. C’est relativement peu en comparaison du dispositif mis en place.»

Quelle durée pour quel certificat? Afficher plus Les certificats Covid pour vaccination, guérison et test ont des durées de validité différentes. Si on a eu deux doses de vaccin ou une guérison et une dose: certificat actuellement valable 12 mois mais dès le 31 janvier, il ne sera valable plus que 9 mois (270 jours) afin de s’aligner sur les standards européens. Par exemple, la personne ayant reçu, à cette date, la 2e dose depuis plus de 9 mois devra, pour conserver un certificat valide, recevoir la 3e dose. Si on a eu le booster: certificat valable 12 mois, 9 mois dès le 31 janvier. Si on a un test PCR positif: certificat de guérison valable 6 mois, dès le 11e jour après le résultat positif, en Europe mais valable 12 mois - 9 mois dès le 25 janvier - en Suisse. Si on a un test antigénique positif: un test antigénique - pas un autotest - par prélèvement nasopharyngé effectué à partir du 25 janvier donne droit à un certificat de guérison valable 9 mois mais uniquement en Suisse. Si on a une sérologie positive (prise de sang qui identifie la présence d’anticorps): certificat valable 90 jours et uniquement en Suisse. Si on fait le booster au-delà de 4 mois après sa deuxième dose: certificat valable 270 jours (pas besoin de recommencer tout le processus de vaccination depuis le début).

