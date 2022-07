Aménagements lacustres – On pourra se baigner, ce week-end, au quai Wilson Pour la deuxième année, il sera possible, durant deux jours, de nager le long du quai de la rive droite. Pour des raisons de sécurité, seulement 30 personnes pourront se baigner à la fois. Léa Frischknecht

Le comité À l’eau Wilson milite depuis plusieurs années pour rendre l’accès à l’eau pérenne sur le quai Wilson. FRANK MENTHA

Entre 11 h 45 et 12 h 15, jeudi, pas moins de trois chiens ont été se tremper pattes et museau dans le lac, via l’accès de la rampe à bateau, face à l’Hôtel Président Wilson. Un luxe normalement interdit aux humains mais qui sera exceptionnellement possible ce week-end. L’association À l’eau Wilson présentait sa manifestation estivale à la presse, jeudi midi, sous l’œil intrigué de quelques cygnes et cygneaux.

Une restriction tout de même: seulement 30 personnes en même temps dans l’eau. «Cette limite est liée à nos effectifs pour la sécurité, explique Thomas Putallaz, membre du comité d’À l’eau Wilson. Mais si des volontaires veulent venir nous aider à la surveillance, on pourrait augmenter la jauge.»

Douche et trampolines

C’est la deuxième année que le comité de l’association À l’eau Wilson organise un événement de ce type. S’il n’avait pas pu avoir lieu en 2021 faute d’autorisations, l’édition de 2020 avait permis à près de 300 personnes de nager sur le quai de la rive droite.

Un couloir de nage permettra d’exercer brasse, crawl ou papillon, le long du quai Wilson. FRANK MENTHA

Grande nouveauté en 2022: en plus de l’accès à l’eau, des infrastructures temporaires devraient permettre d’adoucir la virée sur le quai. «Nous avons pu mettre en place une douche ainsi qu’une tente vestiaire», se réjouit Thomas Putallaz. Des chaises longues et des trampolines pour les enfants devraient également égayer les festivités pendant que le chef de L’Entrecôte couronnée, aux Pâquis, assurera un service de restauration.

Installations bientôt pérennes?

Une bonne nouvelle, donc, après une semaine caniculaire et la fermeture des bassins intérieurs de la piscine de Varembé. De manière plus générale, Susanne Amsler, également membre du comité, rappelle que l’événement s’inscrit dans une volonté plus large de partage du plan d’eau aujourd’hui réservé au Ski Nautique Club de Genève. Un projet temporaire soumis à la Ville devrait permettre l’installation d’équipements permettant la baignade les après-midi d’avril à octobre, dès 2023. Un autre crédit d’étude, porté par l’ancienne législature, avait été adopté en 2020 pour le réaménagement du quai Wilson.

Léa Frischknecht est journaliste à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

