Covid et maternité – On peut se faire vacciner à tout stade de la grossesse Jadis exclues de la vaccination, les femmes enceintes se la voient désormais recommander vivement. Explications avec la cheffe de l’obstétrique aux HUG. Marc Moulin

Fin 2020, les femmes enceintes étaient exclues du fait que leur cas n’était pas évalué dans les phases tests du vaccin. FRANK MENTHA

Exclues de la vaccination au début de la campagne en décembre dernier, les femmes enceintes se voient désormais vivement recommander de se prémunir du Covid. L’Office fédéral de la santé publique a ajusté son crédo la semaine dernière. Un virage à 180 degrés en moins d’un an qui pourrait déstabiliser les femmes en âge de procréer. Alors que le certificat Covid et la fin prochaine de la gratuité des tests accentuent la pression sur les personnes non vaccinées, on fait le point sur le cas des futures mères.

Fin 2020, les femmes enceintes étaient exclues du fait que leur cas n’était pas évalué dans les phases-tests du vaccin – un cas de figure similaire aux jeunes. La piqûre a toutefois été administrée de cas en cas, sur recommandation médicale, en fonction des pathologies dont pouvait souffrir la future parturiente.