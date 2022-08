Énergie nucléaire – «On peut imaginer que nos centrales durent 70 ou 80 ans» Un prolongement de la durée de vie des réacteurs nucléaires suisses est suggéré. Au niveau politique, les réactions sont contrastées. Julien Culet Julien Wicky

Le réacteur de Leibstadt (AG), le plus récent et le plus puissant de Suisse, pourrait être exploité jusqu’en 2064. KEYSTONE

On le croyait en voie de disparition mais le nucléaire revient sur le devant de la scène avec le risque de pénurie d’électricité. De plus en plus de voix demandent que l’on relance l’atome, et la question d’un prolongement de la durée de vie des centrales actuelles se pose. Alors qu’un objectif de 50 puis de 60 ans avait été avancé, on pourrait aller bien au-delà.