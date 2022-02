Livreurs de repas – «On nous voit comme des rats et notre travail comme un sous-métier!» Malgré les promesses émises la veille par Smood, la colère de leurs livreurs reste vive. Une action romande s’est tenue samedi à Genève. Marc Moulin

Il avait commencé calmement son intervention, mais soudain le ton monte et il explose dans le mégaphone: «On voit mon travail comme un sous-métier, on nous voit comme des rats, crie ce livreur genevois de repas. Je me lève pour aller travailler, mais je n’ai que mille francs par mois pour le loyer et nourrir ma famille, rien pour sortir boire un verre.»

Abo Livraison à domicile Les coursiers genevois de Smood votent aussi la grève Protestations chez Smood Des livreurs lausannois se mettent à leur tour en grève Une action romande des livreurs de Smood s’est tenue samedi après-midi rue du Mont-Blanc, sous l’égide du syndicat Unia. Elle a réuni une septantaine de personnes au lendemain de la publication d’un communiqué de l’entreprise, promettant des améliorations, alors qu’un conflit aigu a éclaté cet automne.

Geste patronal

Dans son communiqué, Smood a dit sa «volonté de reconnaître à sa juste valeur» son personnel, avec «un salaire minimal supérieur aux pratiques actuelles du secteur». L’entreprise a appelé les autorités à «lutter contre l’ubérisation» de ce secteur et à «mieux l’encadrer et le réglementer».

Du point de vue syndical, certaines avancées annoncées pour le 26 février sont réelles, mais d’autres restent nébuleuses ou inférieures aux exigences conventionnelles. Quant à la promesse de payer les jours fériés, elle relève simplement de la loi.

Recrutés par un paravent?

En outre, le nouveau plancher salarial à 23 fr. de l’heure ne s’appliquerait qu’aux personnes sous contrat direct avec Smood. Or, Unia estime que la majorité des livreurs romands – voire la totalité à Genève – sont recrutés par l’intermédiaire d’un sous-traitant qui, à son sens, à toutes les apparences d’une coquille vide visant à contourner le salaire minimal.

«Ces livreurs sont payés à la minute, sans rémunération du temps d’attente, qui peut aller de 20 à 60% des heures de disponibilité, ce qu’interdit la convention collective de l’hôtellerie-restauration, explique Roman Künzler, responsable du secteur des transports à Unia. Ils engagent beaucoup plus de livreurs que nécessaire pour obtenir une flexibilité maximale. Leur salaire réel est de 10 à 12 fr. de l’heure.»

«Comme de la m…»

D’autres désaccords subsistent concernant le dédommagement des frais, en particulier en matière de véhicules. Des procédures judiciaires sont ébauchées, notamment pour obtenir des indemnités rétroactives.

Député PS au Grand Conseil, l’avocat Christian Dandrès a pris en charge le dossier. «Cette bataille est essentielle pour la dignité du travail, a-t-il déclaré aux manifestants. On vous traite comme de la m…, il n’y a pas d’autres termes.» Une lettre sera expédiée à la ministre genevoise de l’Économie, Fabienne Fischer, notamment pour vérifier la conformité des activités du sous-traitant qui recrute les livreurs.

