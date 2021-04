L’Inde submergée – «On nous appelle pour trouver de l’oxygène ou un lit» Le premier ministre Modi paraît dépassé par la deuxième vague de Covid. Face à un État défaillant, de simples citoyens et des ONG tentent de prendre le relais pendant que les crématoriums débordent. Emmanuel Derville, New Dehli

Des habitants d’Allahabad, dans l’État d’Uttar Pradesh, rechargent des bonbonnes d’oxygènes destinées à des malades du Covid-19, le 20 avril 2021. AFP

HelpNow ne reçoit que 150 à 200 coups de fil par jour d’habitude. Depuis que la seconde vague a commencé, le nombre d’appels à cette ONG qui offre un service d’ambulance à Bombay, Delhi, Bangalore et Pune a triplé. «La majorité sont des malades qui doivent aller à l’hôpital. Nous transportons aussi entre 10 et 20 corps par jour», explique Shikhar Agrawal, le cofondateur de HelpNow.

«Les gens n’appellent pas seulement pour une ambulance. Ils demandent si on peut leur trouver de l’oxygène ou un lit.» Shikhar Agrawal, cofondateur de HelpNow, ONG qui offre un service d’ambulance

Si l’ONG est sollicitée, ce n’est pas seulement à cause du coronavirus. Ces derniers mois, les tarifs d’ambulance ont explosé en raison de l’épidémie et HelpNow offre un service à prix coûtant. «Les gens n’appellent pas seulement pour une ambulance. Ils demandent si on peut leur trouver de l’oxygène ou un lit», ajoute Shikhar Agrawal. Révélateur du désespoir ambiant.