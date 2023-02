Prisonniers de guerre russes – «On nous a jetés en première ligne, après une préparation sans queue ni tête» Capturés par les forces ukrainiennes pendant les combats, les soldats russes en captivité racontent l’enfer de leur déploiement sur le front et la désorganisation de leur armée. Cyrille Louis - Ouest de l'Ukraine, Le Figaro

Les prisonniers se rangent en formation dans la cour avant de se rendre à la cantine pour recevoir le déjeuner dans un camp de détention à l’ouest de l’Ukraine, 7 février 2023. Albert Lores

Dans la cour recouverte de neige, une cohorte de prisonniers en uniforme bleu, têtes dans les épaules et bonnets de laine noire enfoncés sur les oreilles, piétine sous le regard soupçonneux des gardiens. C’est l’heure du déjeuner, mais il faut attendre dans le froid que la fournée précédente ait libéré la place. Le regard, où qu’il se tourne, bute sur les hauts murs coiffés d’une clôture barbelée. Silhouettes fantomatiques, les septante hommes sont tenus de croiser derrière eux leurs mains mal protégées par des gants en charpie. Un détenu, qui n’a plus de bras droit, laisse flotter une manche vide. Sur ordre d’un maton, la petite procession finit par s’ébranler d’un pas cadencé en direction du réfectoire. Chacun reçoit un bol de soupe et une miche de pain, puis s’attable en silence.