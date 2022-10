Théâtre du Loup – «On n’est pas des serpillières!» le slogan des nettoyeuses Jérôme Richer a la bonne idée de théâtraliser la grève pré-Covid d’agentes de nettoyage genevoises. Pour égaler Brecht, il faudra cependant astiquer davantage. Katia Berger

Camille Figuereo, Donatienne Amann, Jacqueline Ricciardi, Julia Portier, Fanny Brunet et Thaïs Venetz forment le chœur des nettoyeuses en lutte. ISABELLE MEISTER

Infirmière, caissière, nettoyeuse… Le coronavirus aura au moins eu le mérite de mettre – temporairement? – ces métiers essentiels en lumière. De la Croisette au Théâtre du Loup, des artistes prennent aujourd’hui le relais de la pandémie pour donner la vedette à des travailleuses restées trop longtemps invisibles. Il convient évidemment de saluer cette tendance en espérant qu’elle ne se contente pas de laver les bonnes consciences.

Les événements relatés par la Compagnie des Ombres dans «Malgré qu’on me traite comme de la merde, je suis quand même gentille» remontent pourtant à l’ère pré-Covid, quand, en janvier 2019, les employées d’une entreprise de nettoyage genevoise s’opposent à un licenciement collectif: leur piquet de grève hivernal devant la banque privée qu’elles lessivaient après les heures de bureau obtiendra partiellement gain de cause.

Entre les séquences de lutte syndicale, Richer ménage des passages divertissants, tels que la reprise du «Résiste» de France Gall. ISABELLE MEISTER

Défenseur régulier des minorités, le dramaturge et metteur en scène genevois Jérôme Richer n’allait pas passer à côté de l’affaire. S’étant dûment documenté, il a l’idée avisée, sur le plan tant citoyen qu’artistique, de transposer le mouvement de résistance de ces femmes pour la plupart d’origine étrangère en une pièce épique à mi-chemin du théâtre brechtien et de l’agit-prop. Le but: instruire le public tout en le divertissant. Aiguiser sa révolte tout en le mettant face à ses propres responsabilités.

Le spectacle interroge frontalement le public sur ses pratiques d’employeur domestique. ISABELLE MEISTER

Pour l’atteindre, il compte sur une troupe de six comédiennes bourrées d’énergie: Camille Figuereo, Julia Portier, Fanny Brunet, Jacqueline Ricciardi, Donatienne Amann et Thaïs Venetz. Il leur distribue une partition chorale qui les voit lestement passer du rôle d’exploitée en gants de plastique à celui d’activiste syndicale à casquette, de narratrice à policier (rebaptisé ici Robocop), de directeur de banque à journaliste. Sans cesser de prendre le spectateur à partie au gré de son édification. Sur le ton de la confidence d’abord: «Vous rêviez d’être nettoyeuse, vous?»; en trinquant ensuite avec lui à l’issue victorieuse de l’action sociale; enfin en le sollicitant par banderole interposée: «Alors on fait quoi?»

Pour faire aboutir la prise de conscience, il lui faut une ligne directrice. Malgré l’intention de départ, c’est ce qui manque à l’opération de Richer. Les digressions et les parenthèses, plutôt qu’amuser, ont pour effet de détourner l’attention. Les enrobages font de l’ombre à la matière première, minimisant le message au profit du messager. L’agit-prop ne souffrant aucun gras, le théâtre brechtien aucun égarement, «…je suis quand même gentille» eût gagné à être épousseté davantage. De la pièce, le sujet restera en définitive comme le meilleur morceau.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.