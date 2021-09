Votation du 26 septembre – «On n’essaie pas de remplacer un père, on essaie juste d’être des parents» Noémie et Brooke Danthine sont parties à l’étranger pour recourir à la procréation médicalement assistée. La famille raconte son histoire. Gabriel Sassoon

De g. à dr., Clea, Noémie, Brooke et Tess Danthine avec leur chien «Magic», dans le salon de l’appartement familial, à Lausanne. Yvain Genevay

Dans la cuisine des Danthine, des traits au crayon permettent de suivre les centimètres gagnés au fil des mois par Tess, 9 ans, et Clea, 12 ans. Il est 19 heures, jeudi, à Lausanne; parents et enfants se retrouvent dans un appartement légèrement désordonné, décoré de photos et de dessins. Le chiot Magic court dans tous les coins. Scènes banales de la vie familiale et de son joyeux tumulte.

Une famille comme les autres, les Danthine? Pas aux yeux des opposants au mariage pour tous. Ils y voient un modèle à combattre, celui de deux femmes et de leurs enfants nés grâce à un don de sperme.