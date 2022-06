Elles sont toutes deux journalistes, amies depuis un moment. L’une a voulu raconter son histoire, celle d’une femme blessée par deux fausses couches; l’autre a traduit en dessins ce récit coup-de-poing, «Ce sera pour la prochaine fois» (Éd. Favre). Un roman graphique est né, qui mêle un témoignage, des paroles d’experts et de spécialistes et des illustrations qui suivent leur propre trame. Entretien avec Cléa Favre, journaliste à la RTS, et Kalina Anguelova, journaliste à «20 minutes» et collaboratrice à «Femina».