La vue d’un SUV dans les rues de Zurich provoque deux choses chez Martin*. Un sentiment de «rage», d’abord, face à «ce truc de métal de plusieurs tonnes». Puis comme une lumière qui se met à clignoter dans son esprit en découvrant une nouvelle «cible».

Martin est un «Tyre Extinguisher». Parti du Royaume-Uni, ce nouveau groupe d’activistes est en train d’essaimer dans le monde, de Paris à San Francisco en passant par Berlin. Son objectif: voir disparaître les SUV des villes. La stratégie: dégonfler les pneus de ces véhicules taxés d’aberration écologique. Le mouvement revendique plus de 8000 dégonflages autour du globe.

C’est au printemps dernier, peu après la naissance du mouvement outre-Manche, que Martin et d’autres militants ont décidé de répondre à son appel. Six mois plus tard, ils comptent plus de 200 véhicules zurichois à leur tableau de chasse.

Des militants bâlois viennent de les imiter. Cette semaine, ils ont immobilisé plusieurs SUV. Sur leur pare-brise, les automobilistes ont retrouvé la signature des Tyre Extinguishers, un flyer laissé après chaque passage. «Attention, votre SUV tue», dit notamment le bout de papier.

Plus de CO₂ que l’avion

L’argument premier des dégonfleurs est climatique. Il s’appuie sur les conclusions de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), selon laquelle les SUV sont la deuxième source d’augmentation des émissions de CO 2 dans le monde entre 2010 et 2018, devant l’industrie lourde ou l’aviation. Si l’appétit des consommateurs pour ces véhicules se poursuit au même rythme jusqu’en 2040, cela réduirait à néant les économies permises par la mise en circulation de 150 millions de voitures électriques.

Le mouvement accuse également ces engins volumineux de polluer davantage et de représenter un danger pour les autres usagers. En 2020, l’assurance AXA expliquait que ceux-ci provoquaient 10 à 27% d’accidents, souvent graves, de plus que les quatre-roues classiques.

«Les SUV n’ont pas leur place en ville. Ils sont trop grands, consomment trop d’énergie et n’ont aucune utilité. C’est du luxe pur et simple», charge Martin. Il insiste: le but des activistes n’est «absolument pas de causer des dégâts ou de faire des blessés. Notre flyer met en garde le conducteur que nous avons dégonflé un ou plusieurs de ses pneus. Évidemment que c’est désagréable, mais il doit juste les regonfler. Qu’est-ce que cela représente par rapport à la crise climatique?»

«Une poule aux œufs d’or» Afficher plus Un cas d’école marketing. C’est ainsi que Sébastien Munafò, directeur du bureau genevois 6-t, spécialisé dans la mobilité, décrit l’essor des SUV sur le marché automobile. En Suisse, ce type de véhicule ne correspond pas à une classification officielle. Figurent en général dans cette catégorie des voitures dont la garde au sol est plus élevée. Il peut s’agir de 4x4, mais pas toujours. «Les constructeurs ont inondé le marché. Même si elle n’en veut pas, une famille ne se verra proposer que cela. Le marché des monospaces a quasi disparu et les breaks sont de moins en moins nombreux.» En dix ans, le nombre de ces engins, qui pèsent entre 1 et 2,5 tonnes, a doublé en Suisse. En 2021, près de la moitié des voitures vendues étaient de ce type. «La pénétration des SUV en Suisse est impressionnante. Nous sommes un marché de SUV.» Davantage de confort et de luxe, ce sont les arguments qui font mouche auprès des automobilistes. «On les trouve surtout en ville. Or, un SUV en ville, c’est hors propos. Il n’y a aucun cas où cela s’impose.» Selon Sébastien Munafò, les constructeurs sont parvenus à créer un besoin. Ils n’ont aucun intérêt à voir cette «poule aux œufs d’or» s’envoler. «Un SUV peut être vendu jusqu’à 20% plus cher que sa version berline. Il s’agit pourtant de la même voiture, du même moteur, les coûts de développement sont identiques. Seuls changent l’ossature et le look.» Le succès des SUV contribue à faire du parc de véhicules suisse le plus polluant d’Europe en termes de CO 2 , poursuit le chercheur. «C’est un grand enjeu de mobilité auquel personne ne s’attaque vraiment.» Entre une voiture SUV thermique et un modèle électrique, «il n’y a pas photo», commente-t-il. «Le bilan carbone de ce dernier est bien meilleur. Mais une berline électrique, moins lourde et plus aérodynamique, est encore meilleure.»

Pour l’activiste, une personne qui achète une telle voiture doit en assumer les conséquences. «La prochaine fois, peut-être réfléchira-t-elle à deux fois avant d’en acheter une. Et peut-être que la politique se décidera enfin à agir et à les interdire en ville.»

Lentilles en poche

Le mode opératoire des dégonfleurs zurichois est bien huilé. Leur périmètre d’action se concentre dans les quartiers aisés, où ils espèrent trouver le plus de SUV. On se donne rendez-vous la nuit tombée ou aux petites heures du matin, avant de se disperser en petits groupes. Tout est fait pour ne pas attirer l’attention. Certains amènent leur chien, pour donner l’impression d’être de simples promeneurs. Les opérations peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine et du week-end. «Les SUV ne sont jamais à l’abri», lance Martin.

Des instructions détaillées pour dégonfler un pneu figurent sur le site des Tyre Extinguishers. On ouvre la valve, on met deux ou trois lentilles (ou des grains de couscous), on referme, on attend un petit sifflement, signe que la pression exercée par les légumineuses commence à faire effet. L’opération prendrait dix secondes.

Les SUV électriques aussi

Les Tyre Extinguishers disent circonscrire leur action aux villes. Les dégonfleurs évitent les voitures de personnes avec handicap et celles à usage professionnel. Un SUV électrique ou hybride, en revanche, ne trouvera pas grâce à leurs yeux: «Sa taille et son poids énormes engendrent un coût environnemental démesuré et le rendent plus dangereux», justifie le mouvement.

À Zurich, la dernière opération remonte au début du mois de septembre. En une heure, une soixantaine de véhicules étaient dégonflés. «On ne sort pas pour une seule voiture», dit Martin. Le militant affirme ne jamais avoir eu de sueurs froides ou de rencontre avec les forces de l’ordre. À ce jour, aucun dégonfleur ne s’est fait attraper.

Le groupe compte une douzaine de participants de tous âges, dont une majorité de femmes. Selon Martin, leur nombre augmente. «J’ai un boulot, j’ai plus de 35 ans, je paie mes impôts. Toute ma vie, j’ai été un bon citoyen, jusqu’à ce que je comprenne, il y a quelques années, que nous nous dirigions vers la catastrophe. L’action directe, le fait de savoir que je peux agir me redonne un peu espoir», explique-t-il.

Automobilistes remontés

Les méthodes des activistes fâchent les automobilistes visés. «C’est pénible et rageant», déplore l’un d’eux dans le «Tages-Anzeiger», critiquant un comportement non démocratique.

«Les dommages matériels et le vandalisme de toute nature sont inacceptables et représentent un acte criminel.» Massimo Gonnella, porte-parole du TCS

Le TCS ne mâche pas ses mots. «Peu importent les idéologies, les dommages matériels et le vandalisme de toute nature sont inacceptables et représentent un acte criminel», affirme Massimo Gonnella, porte-parole.

Quelles conséquences?

À Zurich, plusieurs douzaines de plaintes ont été déposées depuis avril. Des enquêtes sont en cours. En cas de dénonciation, les auteurs présumés devront répondre de dommage à la propriété et de contrainte, c’est-à-dire du fait d’empêcher quelqu’un de faire quelque chose, informe la police. Les dégonfleurs, après consultation d’un juriste, estiment ne pas pouvoir être inquiétés pénalement pour leurs actes.

Un avocat que nous avons contacté confirme que le cadre juridique n’est pas si évident. En particulier, le grief de dommage à la propriété paraît discutable même si, en 1975, le Tribunal fédéral l’a reconnu pour un pneu complètement dégonflé.

Précédents romands

Pour l’heure, les Tyre Extinguishers ne semblent pas avoir œuvré en Suisse romande. Mais les cas de dégonflage alémaniques en rappellent d’autres survenus l’an dernier à Pully (VD), Verbier (VS) et Estavayer-le-Lac (FR). Les sympathisants d’un collectif né en France – La Ronce – avaient revendiqué deux des actions.

Les autorités valaisannes et vaudoises rapportent ne pas avoir observé de récidives. Idem à Fribourg, où la police avait dénoncé un auteur présumé. Le Ministère public n’est finalement pas entré en matière, les investigations n’ayant pas permis d’établir que c’est ce dernier qui s’en était pris au véhicule.

À Zurich, les dégonfleurs promettent de continuer à sillonner les rues de la ville. Leurs actions résonneront peut-être jusqu’à Berne, lors du débat sur une motion d’Isabelle Pasquier-Eichenberger (Les Verts/GE). La conseillère nationale demande d’interdire l’importation de véhicules sportifs utilitaires et de véhicules tout-terrain neufs de 2 tonnes et plus.

