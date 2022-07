Approvisionnement en gaz – «On ne se rend pas compte à quel point la situation est dangereuse» Pour le président de Swissgas, André Dosé, il suffira de très peu de choses l’hiver prochain pour arriver à une pénurie en gaz. Il critique le rôle de la Confédération.

La Stratégie énergétique 2050 de la Confédération est critiquée par le président de Swissgas. KEYSTONE

Pour le président de Swissgas André Dosé, il suffira de très peu de choses l’hiver prochain pour arriver à une pénurie dans l’approvisionnement en gaz. La Suisse ne se rend pas compte à quel point la situation est dangereuse, estime-t-il.

Il faut examiner tout ce qui peut aider à combler le déficit énergétique et à réduire notre dépendance de l’étranger – de l’encouragement du gaz naturel indigène à la géothermie.

Limite dans le financement

L’ancien patron de Swissair donne de mauvaises notes à la Confédération. Il voit des parallèles entre la menace d’une pénurie d’énergie et la chute de l’ancienne compagnie aérienne nationale. Dans les deux cas, il s’est avéré que le système politique n’est pas armé pour faire face aux crises.

La procédure typiquement helvétique, qui veut que toutes les décisions bénéficient du soutien le plus large possible, ne fonctionne pas, ajoute le président de Swissgas et de la société régionale de distribution de gaz Gasverbund Mittelland.

La branche se heurte de plus en plus à des limites dans le financement de ses opérations. Avec une telle hausse des prix, les fournisseurs exigent actuellement des garanties financières astronomiques pour les options de livraison de gaz supplémentaires. Pour André Dosé, Berne doit fournir des garanties d’État pour assurer l’approvisionnement en gaz.

