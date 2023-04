Le Service des espaces verts attend de pouvoir assurer la réfection des gazons. Un nouveau village saisonnier va pousser au Jardin anglais, celui des amateurs de course à pied. DR

On pensait en être quitte avec ce mobilier urbain sur lequel on s’assied pour admirer la Rade. Le basique des bancs publics, le «Lausanne» – nom vernaculaire – avec ses lattes en bois de couleur verte. Et voilà qu’il revient dans l’actualité locale.