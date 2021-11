Reportage avec le Service de protection de l’adulte – «On ne sait pas ce qu’on va découvrir derrière la porte» Une unité du Service de protection de l’adulte rend visite aux personnes dont les situations se sont le plus dégradées. Ses mandats sont de plus en plus nombreux. Chloé Dethurens

Bâtiment du service de protection des adultes (SPAd) au boulevard Georges-Favon. ENRICO GASTALDELLO

Début de matinée, boulevard Georges-Favon. Marek démarre sa voiture de service et se met en route pour la rive droite du lac. Sa destination restera secrète, pour des questions de confidentialité. L’homme est responsable de l’Unité de gestion des biens mobiliers (UGBM) du Service de protection de l’adulte (SPAd). Chargés de plus en plus de mandats, ses collègues et lui ont pour mission de rendre visite, sur demande des curateurs, aux bénéficiaires dont les situations se sont le plus dégradées, vivant parfois dans des états d’insalubrité avancée.