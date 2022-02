Nouvelle loi sur l’énergie - «On ne peut pas se permettre de continuer comme cela»

Avec son offensive en faveur de l’éolien, du solaire et de l’hydraulique, la ministre Simonetta Sommaruga veut provoquer un changement rapide. Pari osé?

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga (PS) met en consultation un plan inédit pour accélérer le développement de l’hydraulique, de l’éolien et du solaire.

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga (PS) met en consultation un plan inédit pour accélérer le développement de l’hydraulique, de l’éolien et du solaire.

Face au risque de pénurie, l’UDC veut un général de l’électricité. Ça y est, vous avez pris le poste?

Le Conseil fédéral a un plan très clair, c’est sûr. Mais il ne date pas d’hier. Depuis mon arrivée dans ce département, j’ai fait de la sécurité de l’approvisionnement une question centrale. Avec la décarbonation, nous aurons besoin de plus d’électricité. Il faudra augmenter la production d’énergies renouvelables en Suisse, notamment en hiver. C’est pourquoi j’ai veillé à ce que le soutien aux énergies renouvelables soit prolongé. J’ai aussi demandé au parlement plus de moyens pour de nouveaux barrages. Et maintenant, je mise sur une nette accélération des procédures. Aujourd’hui, il faut parfois vingt ans pour qu’un projet se développe.