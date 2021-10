Le réquisitoire du Parquet sur l’affaire Maudet – «On ne peut pas se croire au-dessus des lois» Pour le premier procureur Stéphane Grodecki, le sondage offert à Pierre Maudet s’inscrit dans la continuité du séjour tous frais payés à Abu Dhabi. Fedele Mendicino

Le premier procureur Stéphane Grodecki durant son réquisitoire. PATRICK TONDEUX

Mardi, lors de son procès en appel, Pierre Maudet n’a eu de cesse de répéter qu’il n’était redevable envers personne et que lui, son bras droit et les deux hommes d’affaires n’avaient rien à faire sur le banc des accusés. En face, à l’heure du réquisitoire, le premier procureur Stéphane Grodecki a scandé, droit comme i: «Quand on exerce les plus hautes fonctions publiques, on ne peut pas se croire au-dessus des lois.»