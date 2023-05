Le 18 juin prochain, nous voterons sur la loi sur le climat et l’innovation. Il s’agit d’une «loi-cadre», c’est à dire qu’elle a pour principal but de fixer des objectifs pour atteindre les exigences de l’Accord de Paris sur le climat, que la Suisse a ratifié en 2017. Après l’échec de la loi sur le CO 2 il y a un an, il est crucial que les Suisses réaffirment leur volonté d’atteindre le zéro net d’émissions nationales de gaz à effet de serre d’ici à 2050, puis négatives après cette échéance.

Cette loi prévoit aussi des mesures concrètes pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. D’abord, les propriétaires d’immeubles bénéficieront d’un encouragement de 200 millions de francs par an pendant dix ans pour remplacer leur chauffage au gaz ou au mazout par un chauffage à bois ou une pompe à chaleur ou une amélioration de l’isolation des bâtiments.

Environ 900’000 bâtiments en Suisse sont encore chauffés avec des énergies fossiles. Il y aura aussi une aide pour remplacer les chauffages électriques (120’000 immeubles). Ces installations sont peu efficaces et représentent une part trop importante de la consommation électrique du pays en hiver, période où justement nous ne produisons pas assez d’électricité. À noter que le chauffage des bâtiments représente 40% de la consommation totale d’énergie et génère près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre.

Enfin, la Confédération soutiendra les entreprises qui mettent en place des feuilles de route pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Celles qui auront recours à des technologies et processus innovants qui respectent le climat recevront également une aide financière.

«Cette loi nous permettra d’accroître notre indépendance.»

Un montant de 200 millions de francs sera alloué à ces soutiens. Ces mesures seront financées par le budget général de la Confédération et il n’est prévu aucune taxe supplémentaire. En plus de limiter notre impact sur le climat, cette loi nous permettra d’accroître notre indépendance.

Aujourd’hui, la Suisse achète près de trois quarts de son énergie, en particulier les énergies fossiles, à l’étranger (environ 8 milliards de francs par an). Elles proviennent en grande partie de pays régis par des gouvernements peu fiables et imprévisibles. La guerre en Ukraine a mis en évidence la dépendance de l’Europe à l’égard du régime russe.

Ainsi, cette loi permet d’accroître notre autonomie, génère de la valeur ajoutée et crée des emplois en Suisse. En tant que place économique de premier plan, la Suisse doit voir la transformation du système énergétique mondial comme une grande opportunité avec à la clé de la recherche et de l’innovation. Les étapes vers les objectifs des Accords de Paris seront nombreuses et exigeantes. Il y aura en particulier la nouvelle loi sur le CO 2 dont la révision est actuellement débattue au parlement. Dans ce long chemin, la loi sur le climat et l’innovation est capitale. On ne peut pas se permettre de la refuser. Le 18 juin, c’est à un grand «oui» que j’appelle!

Alexandre de Senarclens Afficher plus Député PLR au Grand Conseil.

