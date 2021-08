Cinémas d’Afrique à Lausanne – «On ne peut pas faire du cinéma en puriste» Philippe Lacôte lance le festival le 18 août avec «La Nuit des rois», long métrage vu à la Mostra de Venise et en lice pour les Oscars. On l’a attrapé au téléphone! Florence Millioud-Henriques

«Roman» tente de tenir en haleine son auditoire, un enjeu qu’il comprend très vite comme étant capital pour lui. DR/ «La Nuit des rois»

Oui… il a le temps, enfin il le prend: on aurait pu en douter vu son pedigree de réalisateur incontournable des festivals. Le FIFF de Fribourg vient de lui décerner son Grand Prix, le Festival Cinémas d’Afrique de Lausanne le programme en ouverture et en avant-première suisse alors que Los Angeles l’attend pour les Oscars.

Sans compter que c’est dans sa chambre de juré de la compétition internationale à Locarno que Philippe Lacôte prend le téléphone. Mais on zappe cette actu aussi brûlante que brillante et il rigole.

On ne revient pas non plus sur son enfance à la «Cinéma Paradiso» dans une maison d’Abidjan accolée au Magic, salle obscure où il squattait l’ombre du projectionniste. Et il n’en dit rien.