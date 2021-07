Suisse-Espagne sur la route du Tour – «On ne parle que de ça dans le peloton» Daniel Atienza, le consultant d’origine espagnole, et Romain Roseng, le journaliste suisse, passent un mois ensemble chaque année sur la route de la Grande Boucle. Chambrage au menu de l’étape de vendredi. Thérèse Courvoisier

Complices tout le long du Tour, Daniel Atienza et Romain Roseng seront-ils les meilleurs ennemis demain? DR

Les meilleurs amis du monde – «ça fait maintenant de nombreuses années qu’on passe un mois en couple sur le Tour et on ne s’est jamais fâchés» – pourraient-ils devenir les meilleurs ennemis à cause d’un match de football? «Ah non, ça ne risque pas, rassure Daniel Atienza, l’ancien coureur d’origine espagnole devenu consultant sur la RTS. Je vais vous décevoir, mais je suis très Suisse sur ce coup-ci: je soutiens les deux équipes. Je déciderai en cours de match, en fonction du score, de la «jouerie» et surtout des provocations de Romain qui sera mon favori!»