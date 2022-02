Mobilité à Genève – «On ne fait pas un plan climat en partant du postulat que des lois devront changer» Le patron de la mobilité cantonale Serge Dal Busco tacle la volonté affichée par la Ville de supprimer une place de stationnement sur deux dans l’hypercentre. Théo Allegrezza

Le conseiller d’État Serge Dal Busco. chef du Département des infrastructures, en septembre 2021. FRANK MENTHA

La réaction ne s’est pas fait attendre. Au lendemain de la présentation par la Ville de son Plan climat, le patron de la Mobilité cantonale Serge Dal Busco a tenu à s’exprimer sur un de ses principaux objectifs: la suppression de nombreuses places de stationnement, sans compensation. «Je trouve paradoxal d’insister sur la nécessité d’adhésion de la population et de lancer des propositions telles que la suppression d’une place de parking sur deux (dans l’hypercentre et d’une sur trois dans les quartiers, ndlr), dont on sait qu’elles vont forcément être clivantes et qu’elles contreviennent à la loi», fait valoir le conseiller d’État.