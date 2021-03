Jacques Attali et les médias – «On ne distinguera plus l’information du jeu ou de la fiction» Nous basculons dans un monde où la distinction du réel et de l’imaginaire sera toujours plus difficile dans l’information. Un enjeu colossal, estime Jacques Attali. Alain Rebetez

«Il n’y a plus de journaux européens dans les dix premiers mondiaux, et un seul journal américain qui se traîne à la douzième place. On n’est plus dans la course», estime Jacques Attali. AFP via Getty Images

Polygraphe foisonnant, Jacques Attali vient de publier «Histoires des médias», qui s’est déjà vendu à plus de 30’000 exemplaires. Il y brosse les enjeux actuels de l’information, dans un ouvrage qui vaut moins par la profondeur de ses analyses que par l’audace d’un esprit synthétique. Réseaux sociaux et automatisation vont broyer la distinction entre le vrai et le faux, avertit-il.

Dans la longue histoire des médias, qu’est-ce qu’apporte l’accélération formidable d’internet? Ce qui est en train de se passer, c’est une fusion des quatre médias existants. Il y avait la presse écrite, la radio, la télévision et internet, qui sont maintenant en train de fusionner. Jusqu’à présent, on avait toujours eu peur qu’un nouveau média tue l’autre, que la radio tue la presse, que la TV tue la radio, ce qui ne s’est pas produit, du moins jusque vers les années 1980-85. À partir de là, il y a eu un tassement des journaux, le décollage de la radio et de la TV, puis l’apparition de quelque chose que personne ne voyait: internet. Aujourd’hui, les quatre médias fusionnent et le dernier avale les trois autres et toute la publicité. Il a commencé par la presse écrite, mais il avalera aussi la radio et la TV.