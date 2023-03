Affaire Dittli et droit – «On ne choisit pas son domicile fiscal» Contrairement à ce qu’on imagine, il ne suffit pas de déposer ses papiers dans une commune pour y payer ses impôts. Jocelyn Rochat

Avec la polémique sur la conseillère d’État vaudoise Valérie Dittli, la question du domicile fiscal va peut-être enfin devenir un sujet politique. KEYSTONE

La récente polémique sur le domicile fiscal de la politicienne vaudoise Valérie Dittli a également plongé de nombreux parents d’étudiants, et aussi d’ex-universitaires, dans une grande perplexité. Après avoir pendulé pendant des années entre la maison familiale et une cité universitaire du pays, ont-ils toujours rempli leurs feuilles d’impôts au bon endroit? Et d’abord quelles règles s’appliquent? Le point avec Me Philippe Ehrenström, avocat spécialisé en droit fiscal, qui a encore été juge assesseur à Genève dans des affaires fiscales.