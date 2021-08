Voies de tram végétalisées – On ne bannira pas le gazon au profit des urgences Faut-il renoncer à verdir les rails pour faciliter le passage des feux bleus? Les députés disent non, mais corrigent la loi en faveur des ambulances. Marc Moulin

Genève, 4 juillet 2021. Inauguration du prolongement de la ligne de tram 14 vers Bernex-Vailly. Un tram en circulation. LAURENT GUIRAUD

Entre la verdure des rails enherbés et le bleu des gyrophares des pompiers, Genève ne tranchera sans doute pas. En Commission des transports, les députés sont tous tombés d’accord au sujet d’un projet de loi de l’UDC. Dans ce texte lancé l’an dernier, l’élu agrarien Stéphane Florey exigeait que les voies de tram soient toujours carrossables et ouvertes aux véhicules d’urgence. S’il n’a pas été suivi, les parlementaires ont fait un geste en faveur des transports d’urgence.

L’auteur s’inquiétait des projets de végétalisation sur l’extension du tram 15 vers Saint-Julien et celle, inaugurée depuis lors, du 14 vers Bernex-Vailly. Qu’allait-il advenir des ambulances, voitures de police ou autres motopompes qui empruntent les sites propres des transports publics pour fuir les bouchons et accomplir au plus vite leurs missions parfois vitales? La commission parlementaire y a réfléchi durant pas moins de six séances instructives.