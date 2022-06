Le sommet des Vingt-Sept, jeudi à Bruxelles, devrait donner son feu vert à la candidature de l’Ukraine, ainsi qu’à celle de la Moldavie. Soutenu par Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi et le président roumain, Klaus Iohannis, le 16 juin à Kiev, puis par la Commission européenne le lendemain, le statut de candidat de l’Ukraine fait désormais consensus parmi les États membres.

Mais certains sont plus réticents et inquiets que d’autres concernant l’impact politique et sécuritaire d’un élargissement de l’UE à l’Ukraine, même si cette adhésion prendra des années. L’analyse de Sylvain Kahn, historien et géographe, professeur à Sciences Po et spécialiste de l’histoire récente de l’Europe.