Festivités post-Covid – «On n’a jamais vu autant de monde aux Caves ouvertes!» La première édition de la manifestation vinicole genevoise à avoir lieu depuis trois ans a drainé les foules sous un soleil de plomb. Antoine Grosjean

Certains viticulteurs estiment qu’il n’y a jamais eu autant de monde aux Caves ouvertes, même avant la pandémie. BASTIEN GALLAY

On se croirait revenus dans le monde d’avant. Ce samedi, la première édition des Caves ouvertes genevoises à avoir lieu depuis trois ans a fait un carton. Après deux années où la manifestation populaire avait dû être annulée pour cause de pandémie, son grand retour est un franc succès.

Caves ouvertes 2022 Après un exercice éprouvant, nos vignerons débouchent leurs bouteilles La météo estivale, combinée à la joie patente du public de retrouver une ambiance festive, sans masques ni autres mesures anti-Covid, ont concouru à cette affluence que certains estiment être un record.

Dès la gare de Cornavin, on se presse dans un train bondé en direction du Mandement, principale région viticole du canton. À Satigny, pendant que certains attendent la navette gratuite, les plus courageux attaquent la rampe de Choully à pied, sous un cagnard d’enfer.

Devant les caves, de longues files d’attente se forment pour goûter les crus du millésime. Les gens patientent, leur verre de dégustation à la main. Vendu 20 francs, il fait office de sésame, puisqu’il donne droit à toutes les dégustations pendant toute la journée.

À Choully, les caves étaient noires de monde, et il fallait s’armer de patience pour déguster les crus du millésime. BASTIEN GALLAY

Plaisir enfin retrouvé

«Les Caves ouvertes, ça nous avait manqué, avoue Thomas, 32 ans, qui était un habitué de la manifestation avant la pandémie. C’était une tradition, je venais chaque année. Après deux ans sans cela, c’est un plaisir de revenir à ce genre d’événement festif, sans masque, ni rien. Et bientôt, il y aura le Paléo.»

Les rues du hameau de Choully sont noires de monde. Il y a même la queue à la fontaine du village, pour remplir sa gourde. Le moindre coin d’ombre est squatté. Des groupes s’installent avec leurs bouteilles dans l’herbe, à côté des vignes, ou même sur une mince bande de gazon le long de la route.

Des groupes s’installent avec leurs bouteilles dans l’herbe, à côté des vignes. BASTIEN GALLAY

«Je crois qu’après deux ans de pandémie, où ils étaient coincés chez eux à ne rien pouvoir faire, les gens avaient besoin de sortir.» Daniel Dugerdil, viticulteur

Patience et bonne humeur

«Je n’ai jamais vu autant de monde aux Caves ouvertes, même avant le Covid, se réjouit Daniel Dugerdil, viticulteur. En plus, les gens sont patients et de bonne humeur. Il n’y a pas trop de râleurs ou de resquilleurs qui font semblant d’avoir cassé leur verre de dégustation pour en obtenir un gratuitement. Je crois qu’après deux ans de pandémie, où ils étaient coincés chez eux à ne rien pouvoir faire, ils avaient besoin de sortir, de profiter de la campagne, sans stress. En plus, il fait un temps magnifique.»

À 17 h, heure alors que la manifestation est officiellement terminée, les caves sont encore pleines à craquer. Des groupes redescendent vers la gare de Satigny. Certains, le verre dans une main, une bouteille à moitié vide – ou à moitié pleine, c’est selon – dans l’autre, continuent leur dégustation en marchant et en chantant, jusque dans le train. Assurément, un bon millésime pour ces festivités enfin retrouvées.

