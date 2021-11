Lettre du jour – On marche sur la tête! Opinion Courrier des lecteurs

Presinge, 24 novembre

Alors que tout le monde s’égosille pour sauver le commerce de proximité, se démène pour les produits locaux pour donner un nouvel élan à tout ce que les consommateurs ont découvert pendant le confinement, il y a une commune de la Rive gauche qui fait tout le contraire…

En effet, à force de vouloir préserver ceci, ménager cela, les ingénieurs et les politiques ont tout simplement coupé le village de Puplinge en deux, le matin et le soir, ont fermé la route passant devant un magasin à la ferme… et surtout ont construit une «autoroute» avec trottoir pour se rendre en toute sécurité dans l’une des grandes enseignes de l’autre coté de la frontière depuis un arrêt de bus. On marche sur la tête!

Résultat, les personnes qui le matin s’arrêtaient à l’épicerie du village ne le font plus, car la route empruntée par le trafic ne permet plus de s’arrêter tranquillement afin d’acheter son pain ou son café en partant au boulot, la boucherie voit ses commandes baisser, il n’y a plus la possibilité de les récupérer rapidement au retour du travail, et pour le magasin à la ferme, les gens ne passant plus devant au retour du travail ne pensent plus à venir.

Pour tous ces commerces, leur survie est en danger, a-t-on réfléchi lors de ces changements à la vie qu’amènent ces magasins dans le village?

Certainement pas, et comme consommatrice et fervente cliente de ceux-ci, je suis désespérée car sans une prise de conscience rapide des autorités de cette commune, ces enseignes vont à moyen terme tout simplement disparaître, laissant alors la porte ouverte pour les achats de l’autre coté de la frontière grande ouverte!

Patricia Läser

