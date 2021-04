L’Égypte sur la liste l’OFSP – «On m’a proposé un faux PCR négatif pour 160 euros» Masques presque absents, tests PCR folkloriques, flou total sur le déroulement d’une quarantaine. Trois familles romandes de retour de le mer Rouge témoignent du décalage entre le sérieux vendu depuis la Suisse et la réalité sur place. Thérèse Courvoisier

Comme ces touristes, les deux familles romandes ont visité les sites presque déserts le masque sur le visage en permanence. AFP

Ils avaient l’impression d’avoir été prudents. Mathilde* et Marc* rêvaient de pouvoir emmener leurs deux jeunes enfants découvrir les merveilles égyptiennes dans des conditions inédites, de par le nombre très restreint de touristes, et sécurisées d’un point de vue sanitaire. «Nous avons pris notre temps au moment d’organiser notre voyage et nous sommes renseignés au maximum sur la situation sanitaire sur place avant de partir», explique la Fribourgeoise.

