Lettre du jour – On laisse abattre des gingkos! Opinion Courrier des lecteurs

DR

Grand-Lancy, 6 août

Deux magnifiques arbres ont été abattus au chemin de la Gravière, dans un endroit très bétonné et en pleine ville. En creusant le sujet, il s’avère qu’il s’agit de ginkgos bilobas en pleine santé, de plus de 10 mètres de hauteur.

L’autorisation d’abattre avait été délivrée par l’OCAN (Office cantonal de l’agriculture et de la nature) au seul motif de l’odeur générée par les fruits de cet arbre pendant quelques jours dans l’année. De plus, il était prévu d’abattre cinq arbres, mais grâce à l’intervention d’une personne, les bûcherons ont limité leur méfait à deux arbres. Cette décision est incompréhensible et choquante pour plusieurs raisons.

Le ginkgo biloba est une des plus anciennes espèces d’arbres sur notre planète, très résistant à la chaleur, assez rare à Genève et qui fait partie de notre diversité biologique. Lutter contre les changements climatiques passe aussi par la recherche d’une plus grande biodiversité et donc par la préservation de ce type d’essence.

Ensuite, nous sommes en pleine période de changement climatique. Les villes vont le plus en souffrir en raison des surfaces fortement bétonnées et du manque d’arbres. Il est connu que la température d’une rue sans arbres peut monter jusqu’à 60 ou 70 °C en pleine canicule, tandis que pour une rue plantée d’arbres, la température reste à un niveau de 25 à 30 °C. Préserver des arbres sains en plein centre-ville participe donc à la protection des habitants et usagers de cette rue.

Finalement, le Conseil d’État avait décrété, à juste titre, l’urgence climatique en 2020. Mais concrètement, en matière d’arbres, il n’est pas cohérent. Il y a du «laisser-faire» en contradiction avec le Plan climat cantonal. Logiquement, le Conseil d’État devrait viser l’augmentation massive de la surface foliaire (ou canopée) et donc le nombre d’arbres pour créer de l’ombre, notamment dans les zones fortement bétonnées comme au chemin de la Gravière.

Comment est-ce donc possible qu’un service de l’État délivre encore des autorisations d’abattre des arbres sains en pleine rue et malgré l’urgence climatique? Le premier rôle de l’État n’est-il pas la protection des habitants et de l’environnement?

Robert Völki

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.