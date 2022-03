On laboure à l’ancienne au Petit-Saconnex

Trois chevaux de la race comtoise, appartenant à Isabelle et Michel Carrel, ont tiré la charrue pour labourer ce terrain de plus de 1000 mètres carrés.

Le spectacle a drainé son lot de curieux. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir un terrain labouré à l’ancienne, avec de robustes chevaux de trait tirant une charrue. Mercredi dernier, au Petit-Saconnex, ils étaient nombreux à venir admirer ces trois dignes équidés, représentants de la race comtoise, accomplissant leur mission du jour: labourer une parcelle de plus de 1000 mètres carrés, attenante au Collège et école de commerce (CEC) André-Chavanne. Un projet de pépinière urbaine temporaire doit y voir le jour, afin de cultiver pendant quelques années des arbres adaptés au changement climatique et destinés à arboriser les environs.