Politique genevoise - «On jugera le budget du Canton sur les postes créés»

Alors que le Canton prépare son budget, Olivier Baud, président du Cartel intersyndical, fait le point sur les discussions, enjeux et différends avec le Conseil d’État.

Ils se sont vus mardi. Mais contrairement à 2020, la réunion d’été entre les représentants des fonctionnaires et le Conseil d’État n’a pas donné lieu à des annonces fracassantes. Alors tout va bien à l’État? Ce serait beaucoup dire, explique le président du Cartel, Olivier Baud, qui dresse la liste des points de contentieux. Interview.

Vous venez de rencontrer le Conseil d’État. Que vous êtes-vous dit?

Contrairement à l’an passé, la délégation du Conseil d’État aux ressources humaines, formée par Mauro Poggia, Nathalie Fontanet et Anne Emery Torracinta n’a rien annoncé de concret. Elle s’est contentée de rappeler qu’un budget sera déposé en septembre. On s’en doutait. De toute manière, pour nous, l’élément clé sera le nombre de nouveaux postes créés pour répondre à l’augmentation de la population et des besoins, ainsi que le respect des mécanismes salariaux.