Tournoi des maîtres – «On jouait pour le prestige dans un lieu magique» Cette semaine, le Masters fête ses 50 ans, l’occasion de revisiter sa légende en compagnie du premier Suisse a s’y être invité en 1988: Jakob Hlasek. Mathieu Aeschmann

Jakob Hlasek, ancien joueur de tennis professionnel suisse, ici chez lui à Blonay. Chantal Dervey

De 1970 à nos jours, le Masters est devenu un rite. Le banquet de fin de saison, entre récompense et ultimes mises au point. Entre Stan Smith et Stefanos Tsitsipas, Tokyo et l’O2 Arena, «le tournoi des maîtres» a changé de format, de continent, de surface; Guillermo Vilas y a même été sacré sur le gazon de Kooyong (1974). Et, alors que Roger Federer détient encore le record de victoires (six pour dix finales), c’est un autre Suisse qui y restera à jamais notre premier ambassadeur. Jakob Hlasek, conquistador du Madison Square Garden et son mythique terrain sans couloir.