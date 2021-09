Communaux d’Ambilly – On inaugure Belle-Terre, c’est l’épilogue d’une saga de vingt ans Deux jours de festivités autour du nouveau quartier ont lieu ce vendredi soir et samedi à Thônex. Le projet a connu moult rebondissements. Récit. Antoine Grosjean

D’ici à 2030 à Belle-Terre, 2500 logements accueilleront près de 7000 habitants STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Deux jours de célébrations, avec des festivités organisées par Antigel. On ne lésine pas sur les moyens pour inaugurer, ces vendredi et samedi, les 600 premiers logements sortis de terre aux Communaux d’Ambilly, à Thônex. Il faut dire que ceux-ci sont attendus depuis plus de vingt ans! Même s’il s’agit de l’un des plus grands projets immobiliers du canton, c’est un record, dû à une saga riche en rebondissements.

D’ici à 2030, 2500 logements accueilleront près de 7000 habitants sur une surface d’une quarantaine d’hectares rebaptisée Belle-Terre. Aujourd’hui, les autorités thônésiennes vantent un lieu de vie accueillant et un quartier exemplaire sur les plans énergétique et environnemental. Pourtant, elles se sont longtemps opposées au projet, tenant tête au Canton qui voulait lutter à marche forcée contre la pénurie de logements.