Violences sexuelles – «On forme des magistrats sur l’évasion fiscale mais pas sur la violence humaine» Les victimes de viol peinent à obtenir gain de cause devant la justice. La formation des acteurs de la chaîne pénale est pointée du doigt. Pascale Burnier

Les acteurs de la chaîne pénale ne reçoivent pas tous une formation spécifique aux victimes de violences sexuelles. Odile Meylan

La Suisse n’est pas toujours un élève modèle. En novembre 2022, le Grevio, Groupe d’experts indépendants sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, chargé de veiller au suivi de la Convention d’Istanbul, dénonçait «la persistance de préjugés et de stéréotypes parmi les professionnels du droit concernant le viol» et «encourageait vivement» la Suisse à mieux former les professionnels.