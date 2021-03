Allègement des mesures anti-Covid – On fonce au musée, et c’est souvent gratuit! Dès le 1er mars, les musées genevois reprennent vie. Pascale Zimmermann Corpataux

L’humeur est à la fête dans les musées genevois. On ouvre! Et en cadeau de bienvenue, ils offrent l’entrée gratuite à leurs visiteurs durant les quatre weekends du mois de mars. Expositions prolongées, nouveaux accrochages et collections permanentes reprennent vie dès le 1er mars. Petit choix des événements dans les starting-blocks.

Le Musée Barbier-Mueller sera le premier à accueillir des visiteurs, le 1er mars, avec l’exposition «Steve McCurry & Musée Barbier-Mueller: wabi-sabi, la beauté dans l’imperfection», qui sera prolongée jusqu’au 15 août.

On verra du neuf au Musée d’art et d’histoire (MAH), avec la première exposition conçue par le nouveau directeur, Marc-Olivier Wahler. «Walk on the Water/Marcher sur l’eau» sera visible dès le 2 mars et jusqu’au 27 juin. Le MAH a offert une carte blanche à l’artiste viennoise Jakob Lena Knebel. Cette exposition doit son titre à deux piliers de la culture lémanique: le retable de Konrad Witz, conservé au MAH, dans lequel on voit le Christ marcher sur l’eau dans la rade de Genève, et la chanson «Smoke on the Water», écrite par Deep Purple à Montreux.

Au Musée Rath, où elle a rencontré un vif succès avant de devoir fermer, l’exposition «Frédéric Boissonnas et la Méditerranée. Une odyssée photographique» joue les prolongations jusqu’au 28 mars.

Le Musée d’art moderne et contemporain (Mamco) a fait attendre son nouvel événement. «Inventaire» démarre le 2 mars. Les visiteurs ont jusqu’au 20 juin pour tester ce parcours chronologique à travers les mouvements artistiques du XXe siècle.

Au Musée Ariana, on reprend le 2 mars le fil de «Chrysanthèmes, dragons et samouraïs. La céramique japonaise du Musée Ariana», à admirer jusqu’au 9 janvier 2022. Deux expositions sont prolongées jusqu’au 23 mai: «Uwe Wittwer, Aiko Watanabe, Jürg Halter. La maison imaginaire» et «Uwe Wittwer. Les écrins de la colère».

«Masques et théâtre», à la Fondation Martin Bodmer, rouvre ses portes le 2 mars et reste à la disposition du public jusqu’au 8 août.

L’épopée du «Mayflower» est racontée, du 2 mars au 2 mai, au Musée international de la Réforme (MIR) dans l’exposition «Calvin en Amérique».

Au Musée des arts d’Extrême-Orient de la Fondation Baur, ouvert lui aussi dès le 2 mars, on prolonge l’accrochage «Genèse de l’empire céleste, dragons, phénix et autres chimères» jusqu’au 23 mai.

Il faudra attendre jusqu’au 27 avril pour découvrir le nouvel événement du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR), «Concerné-e-s. 30 artistes face aux questions humanitaires».