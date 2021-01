Projet contesté à Rolle – «On fichera en l’air un écosystème pour rien» Suite à la levée de leurs oppositions par le Canton, les opposants au projet de bassin de rétention d’eau au bois de la Bigaire déposent un recours. Yves Merz

La pétition remise au président du Grand Conseil en février 2019 a été rejetée, mais les opposantes restent déterminées à sauvegarder ce coin de nature à Rolle. ARC Jean-Bernard Sieber

Protection d’un cours d’eau face au risque d’inondation. Tel est l’enjeu. La Commune de Rolle et la Direction générale de l’environnement (DGE) du Canton de Vaud estiment que le danger de débordement du Famolens justifie la réalisation d’un grand bassin de rétention d’eau (triangle de 150 m x 200 m x 200 m) au bois de la Bigaire. Les opposants contestent ce risque et critiquent vivement l’impact que ce projet aurait sur ce coin de nature et de promenade très apprécié des Rollois. Un recours sera déposé ces prochains jours à la Cour de droit administratif et public (CDAP).

«Je vis à Rolle depuis 1966 et je n’ai jamais vu ce ruisseau déborder. Si on réalise ce bassin, on fichera en l’air un écosystème pour rien. Il faudra notamment enlever de grosses quantités de terre et abattre 37 arbres magnifiques. C’est totalement disproportionné. On nous promet des compensations, mais elles sont nettement insuffisantes», s’insurge Monique Pérusset, une des Rolloises qui avaient déposé une pétition de 543 signatures au Grand Conseil en février 2019.

«Le risque d’inondation n’est pas avéré. Rien ne justifie une telle atteinte à ce biotope de valeur.» Raphaël Mahaim, avocat, député Vert au Grand Conseil

La pétition a été rejetée à une courte majorité, et les oppositions ont été levées par le Canton, mais les opposants ont décidé de poursuivre leur combat au Tribunal cantonal, avec l’appui d’un avocat renommé, Raphaël Mahaim, député Vert au Grand Conseil. «Le principe instauré par la Confédération est clair. On doit éviter autant que possible toute intervention auprès d’un cours d’eau. Sauf exception majeure, comme un danger naturel élevé. Mais ici, le risque d’inondation n’est pas suffisant pour justifier une telle atteinte à ce biotope de valeur», estime l’avocat.

Les opposants avancent un autre argument: le réchauffement climatique. Raphaël Mahaim: «On réalise à quel point la nature en ville est devenue un enjeu fondamental du XXIe siècle. On cherche à densifier le bâti, d’accord, mais en même temps, il s’agit de lutter contre les îlots de chaleur par la préservation des espaces verts.»