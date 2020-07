C’est comment un mois de juillet à la maison, quand on a passé toutes ses dernières années sur le Tour de France?

Pour être clair, je n’ai pas l’impression d’être en juillet! Je suis en décalage total et j’avoue que j’ai du mal à avoir des repères… Pour ma famille également, ce n’est pas normal. Tout, en fait, est différent, perturbé. Du coup, c’est difficile de se recaler sur le vrai calendrier. Quand je regarde la date, on est bien en juillet, d’accord, mais c’est spécial. On va reprendre les courses en France au début août. On va y courir des épreuves que nous faisions d’habitude en mars. Je pense que je retrouverai un fonctionnement normal après la saison.