Restauration – «On est utilisé comme un levier pour accroître la vaccination» Avec l’extension du pass Covid aux restaurants, des patrons s’attendent à perdre des clients. Ils regrettent l’imposition d’une énième mesure. Aurélie Toninato

Dès lundi, le certificat attestant d’une vaccination, d’une guérison ou d’un test négatif sera exigé pour entrer dans les restaurants , entre autres. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Une catastrophe.» C’est par ces mots que le patron de l’Auberge Communale de Satigny réagit à l’extension du pass sanitaire décidée mercredi par le Conseil fédéral (lire ci-dessous). Dès lundi, le certificat attestant d’une vaccination, d’une guérison ou d’un test négatif sera exigé pour entrer dans les restaurants, mais aussi dans les bars, des lieux culturels et de loisirs (musées, cinémas, fitness, piscines couvertes) ainsi que les grands événements à l’intérieur.

Pour le patron satignote, c’est un nouveau coup de massue. «Les affaires avaient bien repris. Là, on replonge. J’ai déjà dû annuler une dizaine d’événements prévus en octobre à l’intérieur. Je ne conteste pas qu’il faille des mesures pour lutter contre l’épidémie mais ce yo-yo devient difficilement supportable. On a fait tout ce qu’on nous demandait. On tape toujours sur les mêmes. J’ai perdu l’envie de me battre.» Lundi, il limitera la jauge de sa salle à 30 couverts, au lieu de 200, pour réduire le personnel. «J’ai plein de clients qui ne sont pas vaccinés. Je ne peux pas prendre le risque de ne pas pouvoir payer les employés à la fin du mois.»