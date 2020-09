Les dessinateurs de «Charlie Hebdo» estiment que la liberté d’expression a reculé depuis cinq ans. Vous aussi?

Oui, clairement. Elle est en recul, et c’est un enjeu. Les tueurs de «Charlie», c’était la censure à la kalachnikov. Ça a été une perte d’innocence pour tout le monde – on peut mourir pour un dessin – et évidemment ça a jeté un froid dans les rédactions, même si on a continué à faire des dessins sur l’islamisme radical. Mais le recul de la liberté d’expression, on le constate aujourd’hui surtout ailleurs.