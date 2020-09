C’est votre histoire – «On est partis faire les 26 cantons en van» Jessica et Etienne ont emmené leur tribu de 6 enfants dans un «road trip» de trois semaines en Suisse, dont la beauté les a émerveillés. Charles-André Aymon

«Nous avons aménagé nos deux vans, d’increvables bus VW T4 de 1998»- Jessica Thomas Terretaz

J’aime l’aventure et, sans être Sarah Marquis ou Mike Horn, je souhaite que mes enfants découvrent qu’il existe autre chose que Penthalaz, qu’ils s’ouvrent aux autres et à la beauté du monde. Dans la famille, c’est vrai, c’est un peu moi la droguée du voyage. Du coup, les autres sont bien obligés de suivre! Il faut dire que cette passion vient de loin dans notre couple, puisque notre lune de miel a pris la forme d’un périple de deux ans autour du monde façon routard. En famille, nous avions déjà une expérience de trois mois en Inde puis en Nouvelle-Zélande et, l’an dernier, nous étions partis en van vers la Grèce, traversant l’Italie à l’aller et les Balkans au retour. Cet été, nous voulions voyager deux mois au Portugal, mais la crise du Covid rendait la chose un peu délicate.