Le Japon nous rajeunit – On est jeune jusqu’à 75 ans au moins Au Japon, dans la nation la plus âgée du monde, les 65-75 ans deviennent des «pré-vieux», qui sont encouragés à travailler, et même à créer des entreprises. Ce système annonce la Suisse de demain. Jocelyn Rochat

Marthe Keller, 76 ans est à l’affiche du film «Petite soeur» EPA/SEBASTIEN NOGIER Ueli Maurer, 71 ansest le doyen du Conseil fédéral Tamedia AG BILD: RETO OESCHGER, BASEL, 08.07.2015

RESSORT: HELDEN VON FRÜHER

Emil Steinberger

Interview mit Jean-Martin Büttner im BistroCafé der Kunsthalle (beim Tinguly Brunnen, hinter dem Gartenrestaurant) 1 / 5

Le Japon nous rajeunit. Enfin, surtout les 65-75 ans, qui ne font plus leur âge. C’est tellement vrai que les sociétés nippones de gérontologie et de gériatrie ont proposé de changer le nom de cette tranche d’âge. Nous ne devrions plus parler de vieux, de seniors, d’aînés ou de retraités (lire ci-dessous), mais de «pré-vieux» pour désigner ces personnes encore robustes et actives.

«Le Japon est de loin la nation la plus âgée au monde, avec plus de 29% de la population qui a 65 ans ou plus, contre 21% en Europe et 17% aux États-Unis. Et pourtant, de plus en plus de Japonais continuent à travailler après 65, 75 et même 80 ans, parce qu’ils se considèrent comme bien plus jeunes que leurs aînés au même âge», précise le Dr Hervé de Kergrohen, qui a relayé cette information sur LinkedIn.