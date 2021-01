Témoignage – «On est habitué à l’accompagnement de fin de vie, mais pas dans de telles proportions» Carine Meynet-Gauthier est infirmière responsable à l’Hôpital gériatrique des Trois-Chêne. Un secteur particulièrement touché par la deuxième vague. Aurélie Toninato

Carine Meynet-Gauthier est infirmière responsable au Service de médecine interne de l’ â gé, à l’Hôpital des Trois-Chêne, qui accueille uniquement des patients de plus de 75 ans. Laurent Guiraud

Elle n’a pas «peur». Mais le virus la «préoccupe». Alors chaque jour, avant de quitter son travail et de retrouver sa famille, elle prend une douche. «C’est une nouvelle habitude que j’ai prise. Même si je sais que mes enfants et mon mari peuvent attraper le Covid-19 à l’école ou ailleurs, que le risque zéro n’existe pas, j’ai besoin de faire ça. Je ne veux pas que ce soit moi le vecteur.» Carine Meynet-Gauthier, 42 ans, est infirmière responsable au Service de médecine interne de l’âgé à l’Hôpital des Trois-Chêne, qui accueille uniquement des patients de plus de 75 ans. Le secteur de la gériatrie est l’un des secteurs qui a le plus porté le poids de la deuxième vague.

Selon le Département de la santé, depuis début juillet, 400 collaborateurs du secteur réadaptation et gériatrie ont eu le Covid (2000 contaminations au total aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), sur 13’000 collaborateurs). Le type de soins prodigués implique des contacts rapprochés et, pour certains patients atteints de troubles cognitifs, difficile de respecter les mesures de protection. À cela s’ajoute une explosion du nombre de patients: les Trois-Chêne ont accueilli, entre octobre et fin décembre, 489 malades Covid d’un âge moyen de 85 ans, contre 235 au printemps. Deux tiers ont survécu.

S’adapter en permanence

Ce mois-ci, cela fera un an que Carine Meynet-Gauthier a endossé la blouse de cadre. Une prise de fonction juste avant la tempête, de nouvelles commandes qu’elle apprendra à manier sur le pont, face à l’urgence et à l’inconnu. Début novembre, face à l’ampleur de la deuxième vague, son secteur doit cette fois basculer en unité spécifique pour les patients Covid. «Heureusement, il s’est rempli de manière progressive, en six jours, ce qui a laissé le temps aux équipes de s’habituer à leurs nouvelles missions.» L’une des siennes, de missions, est d’accompagner ces changements. «On en demande beaucoup plus aux équipes, elles sont dévouées et courageuses mais doivent s’adapter en permanence. Je suis aussi là pour rassurer et écouter.»

À cette casquette s’en ajoutent de multiples autres. Planifier l’organisation des soins, suivre les apprentis, jongler avec les plannings, organiser les formations de prise en charge des patients Covid, accueillir les nouveaux arrivants, les former et les évaluer. Surtout, gérer les ressources matérielles du service ainsi que les moyens humains. Il faut remplacer les absents, accroître le contingent face à ce virus qui rend toute prise en charge plus lourde et chronophage, tout cela dans un contexte où l’infirmière est devenue une denrée rare. «Heureusement, les HUG ont réussi à engager des forces supplémentaires.»

Ses journées commencent avant le réveil du soleil, avec un levé à 5 heures. Départ à 6 heures pour avoir le temps d’avaler les kilomètres et prendre ses fonctions à 7 heures, jusqu’à 15 h 45. À 9 et 15 heures, c’est le moment des «huddles», brèves réunions rassemblant tous les collaborateurs de l’unité, des soignants au personnel de nettoyage, pour un point de situation général sur les patients instables ou tout éventuel problème.

Patients plus fragiles et instables

L’âge avancé des patients fait qu’ici plus qu’ailleurs le virus met à terre. «Ils cumulent plusieurs pathologies, sont plus fragiles et très instables. Alors lorsqu’ils sont touchés par le virus, leur état peut se dégrader rapidement, tout est amplifié.» Un malade du Covid qui se dégrade est bien souvent synonyme d’admission aux soins intensifs. Or l’âge moyen dans ce service durant la deuxième vague était de 50 à 70 ans. A-t-on mis en pratique le fameux «tri sacrifiant», en privilégiant certains plutôt que d’autres? «Non. Cela s’explique par le fait qu’un grand nombre de nos patients ne sont pas éligibles à la réanimation. Soit parce qu’ils ont émis des directives anticipées dans ce sens, soit parce que leur état de santé est incompatible avec des soins très invasifs, cela engendrerait plus de souffrances que de bénéfices. On raisonne en termes de qualité de vie. Cette décision est le fruit d’une réflexion éthique d’une équipe pluridisciplinaire avec l’accord du patient ou de sa famille.»

L’accompagnement des derniers instants est, aux Trois-Chêne, plus fréquent qu’ailleurs. «On est habitué à accompagner jusqu’au bout, cela fait partie de notre quotidien, mais jamais dans de telles proportions… Ce qui nous aide à tenir, c’est de se dire qu’on peut respecter le souhait du patient, lui assurer une dignité. Si l’on devait se retrouver dans des situations d’hôpitaux débordés, opérer un tri et ne plus respecter le choix du patient, là ce serait difficilement supportable.»

Alors que les mois passent et que les soignants sont engagés dans une course de fond, Carine Meynet-Gauthier préfère voir le verre à moitié plein. «Il y a une usure et une fatigue, c’est certain. Mais la crise a fait naître de belles entraides, nous avons les ressources à disposition, ce que tous les hôpitaux des pays voisins n’ont pas la chance d’avoir…» Elle ne veut pas qu’on la plaigne. «Bien sûr que le quotidien des soignants est difficile, d’autant plus qu’il faut tenir ce rythme depuis des mois. Mais il faut aussi penser à tous ces commerçants, ces restaurateurs qui n’ont jamais été applaudis et qui sont aujourd’hui dans une situation dramatique…»