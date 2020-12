Le football féminin à l’honneur – «On est au début de quelque chose de bien» Éric Sévérac, l’entraîneur de Servette Chênois, revient sur le premier match européen du club genevois et sa défaite contre Atlético Madrid (2-4). Il en tire beaucoup d’enseignements précieux. Pascal Bornand

Éric Sévérac (ici en compagnie de Laura Tufo) ne boude pas son plaisir d’entraîner des «joueuses de talent et de caractère». Eric Lafargue

Éric Sévérac est un entraîneur heureux et fier de ses joueuses. Les songes d’une nuit d’hiver, pas plus que le fantôme de Ludmila Da Silva, l’attaquante brésilienne d’Atlético Madrid, n’ont altéré son sentiment d’accomplissement. Mais attention, sa satisfaction n’est ni béate, ni définitive. La défaite (2-4) de Servette Chênois, mercredi en Ligue des champions féminine, aussi estimable soit-elle, mérite d’être analysée avec la plus stricte objectivité. En cela, le Valaisan suit le précepte du philosophe français Auguste Comte, «l’ordre pour base et le progrès pour but».