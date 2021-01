Une campagne de vaccination freinée par manque de doses, des variants prenant le pas sur le virus original, un calendrier incertain: malgré ces difficultés, la professeure Claire-Anne Siegrist, responsable du Centre de vaccinologie des Hôpitaux universitaires de Genève, estime que la Suisse n’a pas à rougir de sa stratégie – alors qu’une comparaison intercantonale montre de grandes disparités dans le rythme de vaccination.

La campagne de vaccination ralentit, faute de vaccins. Comment expliquer ce retard?

En octobre, seulement 16% des Suisses disaient vouloir se faire vacciner – personne ne prédisait qu’ils seraient plus de 40% en janvier, la population s’inquiétant plutôt de la rapidité du développement vaccinal. Alors que l’efficacité et la sécurité de ces vaccins étaient inconnues, leur production commençait déjà. De ma vie, je n’ai jamais vu ça! Je n’ai jamais vu une campagne démarrer aussi rapidement alors que tant de choses sont à mettre en place sans précipitation pour assurer la sécurité. Difficile, donc, de parler de retard – nombreux sont ceux qui trouvent même que ça va trop vite et préfèrent prendre quelques mois de recul supplémentaire!