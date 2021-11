Biennale littéraire – «On en viendrait presque à remercier la pandémie!» Installée dans la Maison Rousseau et Littérature intégralement rénovée, la Fureur de lire 2021 s’annonce d’autant plus riche qu’elle naviguera entre présentiel, distanciel et hors les murs. Katia Berger

Le Tangora Trio accompagnera une lecture de Cendrars par Christophe Monney à la MRL le 28 novembre. DR

Lire est par essence une activité bâtarde. Ni tout à fait physique ni totalement intérieure, à la fois solitaire et collective, l’expérience se déploie dans un entre-deux qui lui est propre. Celui, précisément, que défend depuis 1992 la Fureur de lire (FDL), passée sous l’égide de la Maison Rousseau et Littérature (MRL) depuis 2015, et conçue en collaboration avec le Cercle de la Librairie et de l’Édition Genève et les bibliothèques municipales. Désormais implantée dans une MRL rouverte en avril dernier au terme d’un lifting intégral, la manifestation biennale donne cette année rendez-vous aux auteurs, aux lecteurs et aux curieux dans toute leur diversité du 25 au 28 novembre.

Cette 17e édition, dont l’organisation a débuté sous le régime du confinement, pourra profiter d’un retour relatif au rassemblement des corps, ardemment souhaité par sa nouvelle directrice, Donatella Bernardi. La cuvée 2021 conjugue ainsi propositions numériques et événements en situation réelle, ce qui répond on ne peut mieux au caractère hybride de l’acte de lecture.

Au Grand Théâtre, «La Patience du serpent» sera lu «en dialogue» par son auteure, Anne Brécart, et la comédienne genevoise Caroline Cons. ROMAIN GUELAT

À tel point qu’Élisabeth Chardon, programmatrice du festival avec Eva Cousido, n’a pu réprimer, pendant la conférence de presse donnée mardi, un «on en viendrait presque à remercier la pandémie!» qui reconnaît au monde digital un véritable plus. Libérée des contingences spatiotemporelles, une section podcasts du festival se diffuse déjà sur le Net depuis septembre, sous l’intitulé «Lire c’est vivre». On y écoute notamment douze artistes genevois, de la metteuse en scène Maya Bösch au photographe Christian Lutz, en passant par l’artiste visuelle Delphine Reist, donner voix à un texte qui leur est cher dans le lieu de leur choix. Mais aussi l’autoportrait sonore de dix maisons d’édition locales, ainsi que la visite audio de l’exposition que consacre la Bibliothèque de la Cité à l’illustratrice et bédéaste franco-libanaise Zeina Abirached. Le tout accessible sans effort, d’où qu’on se trouve, à n’importe quelle heure.

Frédéric Pajak, Grand Prix suisse de littérature 2021, présentera son roman graphique «J’irai dans les sentiers», dont les dessins seront projetés tandis qu’il en lira le texte. LOUISE OLIGNY

Les rencontres en présentiel se concentreront donc en fin de mois à la MRL mais s’expatrieront également du côté du Musée d’art et d’histoire, du Grand Théâtre, des librairies, ou des Voûtes de l’Ancien Arsenal à la faveur d’un partenariat avec le théâtre Le Poche. S’il fallait ne citer qu’une seule proposition live parmi les nombreux débats, émissions radiophoniques, incursions musicales, performatives, cinématographiques ou plastiques, sans compter les lectures publiques portées ou non par des comédiens et comédiennes, on s’arrêterait sur le marathon dominical répondant au joli nom d’«inouïs’inédits». Neuf autrices et auteurs romands s’y acquittent d’une commande de la FDL: rédiger dans le délai imparti un nombre de signes imposé sur le thème de la fureur. La plupart partageront personnellement leur prose – Noëlle Revaz, Marie Fourquet, Francine Wohnlich… –, d’autres seront lus par la comédienne Caroline Cons. Et au terme du week-end, un enregistrement des lectures performées physiquement sera balancé sur l’immatérielle Toile, dès lors audible par tous, à tout moment, des quatre coins de la planète.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.