Interview de Thierry Apothéloz – «On doit renforcer la confiance dans les institutions pour adultes handicapés» Un nouveau service de l’État opérera des contrôles inopinés pour garantir la qualité de l’encadrement dans les établissements. Chloé Dethurens

hierry Apothéloz dans son bureau de l'hôtel de ville. LUCIEN FORTUNATI

Ces derniers mois, divers scandales, dont celui de Mancy, ont entaché la réputation de certaines institutions pour personnes handicapées à Genève. Or, celles-ci sont de plus en plus sollicitées: le nombre de demandes d’hébergement augmente d’année en année. Pour s’assurer de la qualité de l’accompagnement, le Canton a créé un nouveau service, qui aura pour mission de mener des contrôles inopinés. Le point avec Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé de la cohésion sociale (DCS) et Aldo Maffia, directeur général de l’action sociale.