Lettre du jour – On devrait s'inspirer des Anglais

KEYSTONE

Genève, 20 septembre

De retour de la capitale britannique, où un vent de liberté souffle sur la vie sociale et culturelle.

Les étrangers doivent montrer patte blanche en matière de Covid pour aller à Londres, et pour nous les Suisses, il fallait: un certificat Covid, plus un test Covid avant de partir, deux jours après notre arrivée, un nouveau test Covid, et un troisième le 8e jour de notre séjour.

Pour d’autres pays, tout ça, voire même une quarantaine. Certes, un peu contraignant, mais après…Tous les restaurants, bars, clubs, théâtres ouverts à tous.

Pour célébrer le retour des spectacles, le week-end passé à Trafalgar Square, s’est organisé le West End Live, un mégashow gratuit pour plus de 25’000 personnes (certificat Covid exigé à l’entrée).

Chaque théâtre a joué dix minutes d’extraits de son spectacle. Une vraie grande fête populaire sans masque.

Toutes les salles de spectacle ouvertes en pleine capacité, accessibles à tous, masque recommandé pour entrer et sortir et ensuite nous pouvions tous vibrer sans masque dans des salles de plus de 2000 places sans aucun problème.

Autres intéressantes propositions pour relancer le commerce, certaines rues du centre (non essentielles à la circulation) étaient fermées de 17 h à 23 h et chaque établissement improvisait sa propre terrasse… un vrai succès.

Dimanche soir, retour en Suisse… Miracle, enfin une obligation à l’ensemble des visiteurs de devoir présenter son test ou son vaccin.

Gageons que l’OFSP et nos médecins cantonaux s’inspirent des Anglais pour intensifier de manière forte les contrôles à l’entrée de notre pays pour pouvoir ensuite tous ensemble reprendre notre vie.

Frédéric Hohl, producteur de la Revue genevoise

