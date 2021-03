Réaménagement routier – On devrait rouler tout doux à Bellevue La suite de la réfection de la route de Lausanne se profile. Zone 30 et parking en berme centrale arborisée sont prévus pour la traversée du village. Marc Moulin

La route de Lausanne au centre de Bellevue. Le tronçon devrait être limité à 30 km/h. Lucien Fortunati

L’axe des routes de Suisse et de Lausanne n’en a pas fini de se refaire une beauté. Alors que Versoix s’extirpe de quatre ans de travaux, les bulldozers lorgnent en direction de Bellevue. Ce sera la dernière étape de cette réfection opérée dans le cadre du projet d’agglomération. La signalisation prévue pour la traversée rénovée du village vient d’être mise à l’enquête publique, le 25 février. Les travaux devraient démarrer l’an prochain et durer deux ans. La sortie du village côté centre-ville doit être rénovée sous maîtrise fédérale.

Deux grandes nouveautés à signaler sur la zone étudiée qui s’étend sur quelque 700 mètres du rond-point où débouche la route de Collex (sur territoire gentousien) jusqu’au croisement avec le chemin des Mollies, à l’extrémité du bourg la plus proche du centre-ville. D’abord, le stationnement disposé longitudinalement de part et d’autre de la chaussée devrait migrer vers son centre, du moins au cœur du village, où il partagera une berme centrale avec un alignement d’arbres. Les capacités en zone bleue seront réduites. Des pistes cyclables sont prévues de part et d’autre ainsi que de spacieux trottoirs.